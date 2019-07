Äthiopier pflanzen in zwölf Stunden 350 Mio. Bäume

Im Kampf gegen den Klimawandel hat Äthiopien einen neuen Wiederaufforstungs-Rekord aufgestellt. Im Zuge einer landesweiten Aktion, an der rund 23 Millionen Menschen teilnahmen, wurden am Montag innerhalb von zwölf Stunden mehr als 350 Milionen Bäume gepflanzt. Premierminister Abiy Ahmed, der sich persönlich an der Aktion beteiligt hat, will im Zuge der „Green Legacy Initiative“ (Initiative Grünes Vermächtnis) gegen die Abholzung von Wäldern vorgehen und verhindern, dass sich Wüsten weiter ausbreiten.