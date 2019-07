„Hauch von Olympia“ - TV-Experiment mit Risiko

Den Winter-Erfolg wollen ARD und ZDF in den Sommer holen. Für den erhofften Quoten-Segen haben die beiden öffentlich-rechtlichen deutschen TV-Sender eine neue Sportveranstaltung ersonnen, die am kommenden Wochenende in Berlin ihre Premiere erlebt. Die erstmals ausgetragenen Finals mit zehn gleichzeitigen deutschen Meisterschaften sind in erster Linie ein TV-Experiment.