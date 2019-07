Identitäre eröffneten Zentrum in steirischem Dorf

Die Identitären haben in der Oststeiermark ein neues Zentrum eröffnet. Bisher war die Gruppierung mit ihrem „Hackher“-Zentrum in den Räumlichkeiten eines Hauses im Grazer Stadtbezirk Jakomini eingemietet - Vermieter war ein Grazer FPÖ-Gemeinderat. Die Eröffnungsfeier am neuen Standort fand am Samstag statt, wie die Identitären auf ihrer Homepage mitteilten. Der örtliche Bürgermeister zeigte sich überrascht und „nicht sehr erfreut“.