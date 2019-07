Michelle Obama gab schwangerer Meghan Tipps

„Wir haben es geliebt, den kleinen Geräuschen zu lauschen, die sie machten - besonders die Art und Weise, wie sie gurrten, als sie tief in Träumen versunken waren. Versteht das nicht falsch, Elternschaft ist am Anfang anstrengend. Ich bin sicher, dass ein paar dieser Dinge darüber bekannt sind. Aber es ist etwas so Magisches, ein Baby im Haus zu haben. Die Zeit wird länger und kürzer, jeder Moment birgt seine eigene kleine Ewigkeit. Ich bin so aufgeregt, dass Sie und Harry das erfahren, Meghan“, schrieb die 55-Jährige an die Herzogin.