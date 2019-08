Linzer Krone-Fest 2019

Das Linzer „Krone“-Fest hat sich längst zu einem Sommer-Hit für die ganze Familie entwickelt, denn bei einem so abwechslungsreichen Programm ist für jeden Geschmack das Passende dabei. So können sich Fans bereits auf eine kräftige Portion Rock-, Pop- und Elektrosound sowie Schlager- und Volksmusik einstellen. Ein Highlight wird auch wieder der „Krone“-Frühschoppen am Fest-Samstag am Pfarrplatz. Und nicht fehlen dürfen natürlich auch Klassik, Kabarett, ein eigener Kids-Bereich, das Weindorf und das große Fest-Gewinnspiel, bei dem es wieder 10 gigantische Preise zu gewinnen gibt. Den Auftakt am Donnerstag machen übrigens wieder die YouTube-Lieblinge am Hauptplatz.