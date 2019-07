Krimiautorin rettete Gift-Opfer im Urlaub

Frau klagte nach Essen über Übelkeit

Nachdem seine Gattin nach dem Verzehr des Gebäcks über einen „bitteren Geschmack“ und Übelkeit geklagt hatte und die Familie Blasls aktuelles Pflanzen-Buch mithatte, alarmierte er die Schriftstellerin am Handy. „Es war rasch klar, dass es sich um Oleander handelt. Ich riet zur Einnahme von Aktivkohle und verwies an die Gift-Hotline“, so die Steirerin.