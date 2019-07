147 Statisten als kleine Stars der Festspiele

Eine Mutter, die aus Verzweiflung ihre zwei Buben tötet, wird in diesem Jahr modern inszeniert. Und so wundert es nicht, dass Svetlana Ruppel heute bei der Premiere der Oper „Médée“ in einem goldenen, doch sehr freizügigen Body, High Heels und blonder Perücke auf der Bühne des Großen Festspielhauses steht. Für die gebürtige Russin kein Grund für Schamgefühl, denn seit vier Jahren tanzt sie in ihrer Freizeit an der Poledance-Stage. Und genau dieses Hobby hat ihr heuer die Statisten-Rolle beschert. Ein Spagat an der Stange, eine Pirouette, Bodenfiguren oder ein „Lapdance, um die Männer zu unterhalten“ (lacht) – all das gehört zu ihrer Exotic-Poledance-Choreografie, die sich die grazile Ballerina frei aus ihrem Kopf heraus ausgedacht hat.