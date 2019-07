Landauf, landab bleibt das Wetter unbeständig

Mit steigendem Luftdruck beruhigt sich das Wetter am Dienstag weiter und es setzt sich mehr die Sonne durch. An der Alpennordseite, dem Donauraum und nördlich davon halten sich aber zunächst noch einige Restwolken und es können auch noch ein paar Regentropfen fallen. In der Früh gibt es oft auch Dunst oder sogar Nebelfelder. In den sonnigen Regionen sind am Nachmittag kurze, lokale Schauer nicht ausgeschlossen. Der Wind weht meist mäßig aus westlichen Richtungen. Frühtemperaturen 13 bis 21 Grad, Tageshöchsttemperaturen 24 bis 31 Grad.