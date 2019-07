Weniger Geld, dafür aber mehr Freizeit

Gutes Gehalt allein lockt keine Top-Kräfte an

Damit steht die gefühlte Entwicklung klar im Gegensatz zu dem, was vor allem qualifizierte Fachkräfte als Ziel im Arbeitsleben haben: einer ausgewogenen Work-Life-Balance. Vor allem junge Arbeitnehmer wollen neben dem Job ausreichend Zeit für Freunde, Hobbys, Familie und Entspannung. Sechs von zehn Männern und fünf von zehn Frauen würden für mehr Freizeit sogar auf einen Teil ihres Gehaltes verzichten. Diese Einstellung zum Arbeiten zwingt Unternehmen, umzudenken. Denn ein gutes Gehalt allein, so Experten, lockt keine Top-Mitarbeiter mehr an. Stattdessen müssen Arbeitgeber ihren Mitarbeitern die Chance geben, sich weiterzuentwickeln. Und lässt sich an der Arbeitszeit nichts drehen, so müssen firmeninterne Angebote die fehlende Freizeit ausgleichen: Sport-Angebote, Yoga-Stunden oder Massagen sind bei immer mehr Firmen, die dringend Fachkräfte suchen, Teil des Angebotes.