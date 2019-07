Vettel: „Der letzte Schritt zum Durchbruch fehlt“

Respekt will sich der Deutsche nun bei seinem Heimrennen auf der 4,754 Kilometer langen Strecke in Hockenheim verschaffen. „Natürlich will ich dieses Rennen lieber gewinnen als irgendein anderes“, sagte der Heppenheimer, der nur 40 Kilometer von Hockenheim sein Elternhaus hat. „Auch wenn wir nicht dort sind, wo wir gerne sein wollen, spüre ich, dass wir in die richtige Richtung gehen. Ich denke, es fehlt uns nur der letzte Schritt zum Durchbruch“, meinte Vettel und trotzte: „Rücktritt ist für mich keine Option, ich will mit Ferrari gewinnen.“