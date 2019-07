Pilz: „Unbestechlich sind die Grünen nicht mehr“

Differenzen mit Grünen in Asyl- und Migrationsfragen

Zudem sehe er in der Asyl- und Migrationspolitik große inhaltliche Unterschiede zu den Grünen. „Ich stehe sicher nicht auf der Seite der Grünen, wo es um offene Grenzen, um falsche Toleranz gegenüber Kopftuchzwängen oder um falsche Toleranz gegenüber politischem Islam geht. Da haben sich unsere Wege getrennt. Ich respektiere die Ansichten der Grünen in diesen Bereichen, aber ich halte sie für falsch.“ Bei der Frage nach der Notwendigkeit von Seenotrettungen im Mittelmeer stehe er auf der Seite des UNHCR. „Menschen in Lebensgefahr müssen gerettet werden. Ohne Wenn und Aber.“