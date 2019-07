Zufluchtsort soll vor der Hitzewelle schützen

Um die Hitzegefahr zu bannen, fordert Schiester ein „Cooling Center“ nach Wiener Vorbild und will im Herbst einen Antrag im Gemeinderat einbringen, in dem sie um die Prüfung eines solchen Centers ersucht. „Ein kühlender Raum an einem zentralen Ort in der Stadt Salzburg wäre ein erster Schritt, um hitzegeplagte Menschen aufzufangen“, ist Schiester überzeugt. Im „Cooling Center“ des Roten Kreuzes Wien können sich die Besucher in einem klimatisierten Raum ein paar Stunden erholen. Seit vergangenem Jahr gibt es das Angebot, das an Hitzetagen allen offen steht. Dazu gibt es kostenlos Wasser und nützliche Hitze-Tipps von den Rot-Kreuz-Mitarbeitern.