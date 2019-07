Dieb brach Hoteltresor auf und ließ Beute mitgehen

Zwischen 20.30 Uhr Mittwochabend und 7 Uhr Donnerstagfrüh drang ein bisher unbekannter Täter in die Büroräumlichkeiten eines Hotels in Längenfeld ein. Er brach die Bürotür aus Holz auf und ließ auch den Holzschrank, in dem sich der Tresor befand, nicht unbeschädigt. Um an die Beute zu gelangen, brach er den Tresor einfach heraus. Der Täter entwendete daraus Wertgegenstände und Bargeld in der Höhe eines niedrigen vierstelligen Eurobetrags.