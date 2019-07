Sturm: Tore braucht’s! Doch wer soll sie schießen?

Im hohen Norden macht Sturm heute (19) den Anfang – als erster österreichischer Europacup-Starter will die Elf von Neo-Coach Nestor El Maestro gegen Haugesund die Basis für den Aufstieg in die nächste Europa-League-Qualirunde legen. Damit man gegen den aktuell Achten der „Eliteserien“ an der Nordseeküste nicht baden geht, wird’s Tore brauchen. Und dafür soll bei Sturm ein Trio sorgen, das letzte Saison alles andere als überzeugte.