Heute purzeln in Europa die nächsten Hitzerekorde

Die Hitzewelle hat am Mittwoch vielerorts in Europa zu Temperaturrekorden geführt - doch diese könnten schon am Donnerstag wieder gebrochen werden. So rechnet man etwa in Großbritannien mit dem heißesten Tag in der Geschichte des Landes. In vielen Ländern wurden dagegen am Mittwoch schon Hitzerekorde aufgestellt: in Deutschland mit 40,5 Grad, in den Niederlanden mit 38,8 Grad und in Belgien mit 39,9 Grad. Das Österreich-Wetter am Donnerstag und in den kommenden Tagen sehen Sie im Video oben.