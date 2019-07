Kaiser Chiefs: Nostalgie gegen die eigenen Dämonen

Im Vergleich zur großen britischen Indie-Millenniumswelle waren die Kaiser Chiefs mit ihren ersten Hits schon etwas spät dran, aber das 2005 erschienene Debütalbum „Employment“ fuhr in Großbritannien sechsmal Platin ein, die Single-Auskoppelungen „Oh My God“, „I Predict A Riot“ und „Everyday I Love You Less And Less“ durften in keiner angesagten Indie-Disko fehlen. Zwei Jahre später entstand der Nachfolger „Yours Truly, Angry Mob“ und die halbballadeske Single „Ruby“ wurde zum Ohrwurm des Jahres und eroberte auch hierzulande die Charts. Die Kaiser Chiefs hatten damit einen Signature-Sound erschaffen, den sie so nie planten und mit dem sie so auch nicht in Verbindung gebracht werden wollten. Zwei Alben und einige Erfolge später entschloss sich Drummer und Hauptsongwriter Nick Hodgson Ende 2012 dazu, die Band zu verlassen, um fortan als Songwriter und für Plattenlabels zu arbeiten.