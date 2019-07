Faust-Geste von Sun: Wieder Eklat bei Schwimm-WM

Im Finalrennen über 1500 m fehlte die Vorlaufschnellste und Seriensiegerin Katie Ledecky. Die US-Amerikanerin strich die Distanz wie auch die 200 m Kraul aus gesundheitlichen Gründen. Die Goldmedaille ging in 15:40,89 Min. an die Italienerin Simona Quadarella vor der Deutschen Sarah Köhler (15:48,83). Über die 100 m Rücken verteidigten die Kanadierin Kylie Masse in 58,60 Sekunden und der Chinese Xu Jiayu in 52,43 ihre Titel erfolgreich. Die 100 m Brust gingen in 1:04,93 Minuten an die US-Amerikanerin Lilly King.