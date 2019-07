Gestohlenes Handy mittels Such-App wieder gefunden

Ein vorerst unbekannter Täter stahl am Sonntag in Innsbruck das Mobiltelefon eines 18-jährigen Einheimischen. Der Jugendliche schlug sofort Alarm und zeigte den Diebstahl bei der Polizei an. Über eine Such-App konnten die Beamten das Handy schließlich orten - und zwar bei einer 41-jährigen Österreicherin. Die Frau wird angezeigt.