Bande hat es auf teure Maschinen abgesehen

Werkzeug, das sie auf der Baustelle gefunden hatten, nutzten Kriminelle, um das massive Schloss eines Containers aufzubrechen. Dann entwendeten die Täter blitzschnell und professionell teures Werkzeug und mehrere Maschinen. Arbeiter alarmierten am nächsten Morgen die Polizei. Die Ermittler entdeckten Spuren, die bisher aber nicht zur Ausforschung der Mitglieder der Baustellen-Bande führen konnten. Ganz im Gegenteil: Gesetzeshüter befürchten, dass die Serientäter bereits in den kommenden Nächten wieder zuschlagen könnten: „Die Kriminellen sind mobil und könnten schon in einem anderen Bezirk ihr Unwesen treiben.“