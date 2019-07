Fünf Verletzte bei Unfall mit vier Fahrzeugen

Eine Kollision mit vier Fahrzeugen hat Samstagvormittag in Mittersill auf der Felbertauernstraße fünf teilweise schwer Verletzte gefordert. Auslöser für den Unfall war ein Frontal-Crash von einem Motorrad und einem Pkw. Die Einsatzkräfte waren mit einem Großaufgebot am Unfallort. Insgesamt waren neun Insassen von drei Autos und ein Motorradfahrer in den Unfall verwickelt, berichtete die Polizei.