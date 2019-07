Schienen erhalten weiße Farbe als „Sonnencreme“

In Vorarlberg erstrahlen beim sogenannten Brazer Bogen nahe Bludenz bereits auf einer Länge von rund fünf Kilometern Schienen in weißer Farbe. Ein Jahr lang will man nun messen, ob sich die Gleise dank der „Sonnencreme“ bei großer Hitze tatsächlich weniger verformen. Sollte dies der Fall sein, wolle man die Methode auf ganz Österreich ausweiten, heißt es seitens der ÖBB.