Kleine Landbirne ist die Diva eines Mostbauern

Spitze zum Mostmachen sind laut dem Experten auch der säuerliche Hirschmost- sowie der Silberschneiderapfel. Diese Sorten sind in Salzburg kaum zu finden. Klassiker sind der Brünnerling und der Erbachhofer. Allerdings steht der aufgeweckte „Mostwastl“ viel mehr auf Experimente – wie Obstbäume neben Tannenbäume zu pflanzen oder die Veredelungen mit frühen Sorten. „Im Vorjahr habe ich 1000 Liter Most aus 1300 Kilogramm Obst im Freien per Hand gepresst“, wurde ihm das Wissen von seinem Uropa vererbt. Dabei setzt Unterberger auf eine wilde Spontanvergärung. „Wichtig ist, die Mostbirne in mehreren Etappen zu ernten und spätestens am Folgetag zu verarbeiten“, erklärt der 44-Jährige.