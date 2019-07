Sturm Graz kennt seinen 1. Gegner im Europacup!

Bundesligist Sturm Graz bekommt es in der zweiten Qualifikationsrunde zur Europa League mit FK Haugesund zu tun! Die Norweger fertigten nach dem 1:0 im Hinspiel am Donnerstag den nordirischen Vertreter Cliftonville im Rückspiel 5:1 (3:1) ab. Sturm gastiert am 25. Juli beim Achten (nach 15 Spielen) der laufenden norwegischen Meisterschaft an der Nordseeküste.