Thiem: Das ist der Fahrplan bis zu den US Open

Unmittelbar nach Kitzbühel, wo er die Jagd nach seinem ersten Heim-Turniertitel wieder aufnimmt, steht das Masters-1000-Turnier in Montreal auf dem Programm. Da will er endlich sein erstes Match gewinnen. „Dort habe ich noch nie eine Partie gewonnen, was ein Wahnsinn ist eigentlich.“ Und natürlich stehen auch die US Open bei Thiem hoch im Kurs. In New York hatte er im Vorjahr seine bisher wohl beste Partie überhaupt im Viertelfinale im fünften Satz gegen Nadal verloren. „Eines von meinen absoluten Lieblingsturnieren, dort will ich wieder richtig gut performen.“