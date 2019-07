Strafen wegen Bettler-Camp im Volksgarten

An öffentlichen Orten in Salzburg darf nicht campiert werden, so steht es im Gesetz. Mit diesem beschäftigte sich nun das Landesverwaltungsgericht: Anlass war das Camp von 13 Rumänen im Volksgarten im November 2018. Wegen Anrainerbeschwerden tauchten Beamte an jenem spätherbstlichen Abend auf und straften ab.