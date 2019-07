Ärzte könnten schon bald im Lenaupark ordinieren

Hausarztpraxis attraktiver machen

Ins gleiche Horn stößt auch SP-Gesundheitssprecher Peter Binder, dem kürzlich bei einer Infoveranstaltung im Franck’viertel einmal mehr die Menschen das Problem der fehlenden Ärzte schilderten. „Die Hausarztpraxis darf nicht unattraktiver als eine Anstellung im Krankenhaus sein“, so Binder. Der große Vorteil der Primärversorgungszentren wäre es ja, im Team individuelle Arbeitszeitmodelle leben zu können. Binder: „Das funktioniert aber nicht, wenn ich fürchten muss, dass mich Verpflichtungen, etwa aus einem Mietvertrag, erdrücken, wenn einer der Ärzte plötzlich aufgrund anderer Jobaussichten wegfällt oder ich vielleicht selbst in Karenz gehen möchte.“ An geeigneten Immobilien kann es jedenfalls nicht scheitern, wie der Landtagsabgeordnete festhält: „Ich habe mich bei einem Lokalaugenschein überzeugt, dass es etwa im Lenaupark freistehende Räumlichkeiten gibt, die man für ein Erstversorgungszentrum adaptieren kann.“