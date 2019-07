Lkw-Verkehr sorgt für Wirbel

Denn nicht erst seit gestern werden die Anrainer von unaushaltbarem Lärm gequält. Der Verkehr und der damit verbundene Radau macht es den Bürgern unmöglich, nächtliche Ruhe zu finden. Von schlaflosen Nächten geplagt ist auch Erich Schneider. Der Pensionist ist Mitgründer von Pro-OW, einer Bürgerinitiative in Oberwaltersdorf, die genau in solchen Fällen die Meinungen der Einwohner und Einwohnerinnen vertreten will. „Die Demo war ein großer Erfolg. Bedauernswert ist nur, dass wir nicht von der Gemeinde unterstützt werden. Trotzdem muss eine Lösung her, so geht das nicht weiter!“, wettert Schneider.