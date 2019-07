Illegale Sperrmüllsammler sind wieder unterwegs

Erfahrungsgemäß wird der bereit gestellte Sperrmüll gesichtet, brauchbare Gegenstände werden mitgenommen, wertloses „Gerümpel“ bleibt liegen oder wird später in der Natur entsorgt.

Das Abfallservice der Stadt Salzburg bietet eine einfache und preiswerte Entsorgung für Sperrmüll an. Nicht mehr benötigte Gegenstände und Abfälle lassen sich einfach und ordnungsgemäß am Recyclinghof in der Siezenheimer Straße 20 entsorgen.