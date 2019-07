Unfall mit 1,28 Promille

Seine Geldbörse wurde ihm angeblich bei einem Zeltfest gestohlen: Ein Taxi konnte sich der Nachtschwärmer dann nicht mehr leisten. Der Steirer (29) fuhr am Sonntag frühmorgens betrunken noch von Altenmarkt mit seinem Auto in Richtung seiner Heimat. Er kam schon in Zauchensee von der Fahrbahn ab, der Wagen stürzte zwei Meter über eine Böschung. Zeugen riefen Hilfe. Ein Alkotest mit dem Lenker ergab 1,28 Promille.