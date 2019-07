Matzinger jubelt über erstes Weltcup-Podium

Auf der 20 Kilometer langen Radstrecke sicherte der Heeresleistungssportler seine Position ab und bestimmte das Tempo mit. Auf den letzten anspruchsvollen Passagen des Kriteriums konnte sich Pertl mit vier weiteren Mitstreitern einige Meter absetzen und wechselte an fünfter Position liegend in die Laufschuhe. Auf den abschließenden Laufkilometern konnte er zwischenzeitlich sogar auf den Rang drei vorlaufen, musste jedoch einen Konkurrenten nach einer Attacke ziehen lassen. Am Ende lief Pertl souverän die angepeilte Top-5-Platzierung nach Hause und schrammte nur um sechs Sekunden am Podium vorbei.