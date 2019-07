Heftige Zusammenstöße nach Besetzung des Pantheons

Hunderte Migranten besetzten am Freitag das Pariser Pantheon. Während es in der Ruhmeshalle friedlich blieb und auch die Räumung der ehemaligen Kirche ohne Zwischenfälle vonstattenging, gab es bei tumulthaften Szenen danach mehrere Verletzte und auch Festnahmen. Videos zeigen, wie französische Polizisten teils mit Schlagstöcken auf die vorrangig nordafrikanischen Protestierenden losgehen, die ihrerseits Absperrungen durchbrechen und über Zäune klettern. Die meist obdachlosen „Sans-papieres“, wie sie in Frankreich genannt werden - also Menschen ohne gültige Dokumente -, forderten während ihrer umstrittenen Aktion eine Aufenthaltserlaubnis für Frankreich und „angemessene“ Unterkünfte.