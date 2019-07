Im Drogenrausch mit gestohlenem Auto gestoppt

Der 46-jährige Pkw-Lenker aus Linz wurde am Freitag gegen 16 Uhr in Linz einer Fahrzeug- und Lenkerkontrolle unterzogen. Er konnte keinen Führerschein vorzeigen, weil er keine Lenkberechtigung besitzt. Eine Kennzeichenanfrage ergab, dass diese am 28. Juni 2019 in Linz gestohlen worden sind und der Pkw nicht zum Verkehr zugelassen ist.