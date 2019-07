Mitarbeiter des Landes (49) starb bei Unfall

Erst seit einigen Monaten arbeitet der 49-Jährige im Amt der Landesregierung in Eisenstadt. Ruhig und erfahren kümmerte er sich im Referat für die Grundversorgung um die Güte von Asylquartieren. Am Donnerstag fuhr der 49-Jährige auf der S 31 Richtung Mattersburg. Nahe der Auffahrt Wulkaprodersdorf geschah dann gegen 8.30 Uhr das Unglück. Am Steuer eines Wagen des Landesdienstes rammte der Lenker den Anhänger eines rumänischen Sattelzuges, der auf dem Pannenstreifen abgestellt war. „Durch den starken Aufprall wurde der Fahrer im Auto eingeklemmt“, teilten Einsatzkräfte mit.