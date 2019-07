Tatum O‘Neal ist enttäuscht von Herzogin Meghan

Sein Charakter wird aus Seattle zurückkehren, und obwohl Meghan nicht mehr in die Show involviert ist, wird ihre Anwesenheit noch immer spürbar sein. Patrick sagte gegenüber der Website „Entertainment Tonight“: „Für Mike ist dies nur eine Reise nach New York. Er ist in Seattle, Mike und Rachel bauen ihr gemeinsames Leben auf, es hört sich so an, als ob es ihm gut geht. Es scheint mir, als wäre Mike an einem großartigen Ort. Was auch immer in Seattle passiert, es ist wirklich gut. Es gibt Telefongespräche mit Rachel, in denen sie sagt: ,Auf Wiedersehen, ich liebe dich‘, und ich glaube, es gibt eine offensichtliche Bestätigung, dass sie noch immer da ist und ein Teil der Show ist.“