Senegal beendet Benins „Märchen“ im Viertelfinale!

Das Abenteuer Afrika-Cup ist für Außenseiter Benin im Viertelfinale zu Ende gegangen! Das kleine westafrikanische Land verlor das erste Viertelfinale am Mittwoch in Kairo gegen Senegal 0:1 (0:1). Idrissa Gueye (70.) von Everton traf in der zweiten Hälfte. Der Mitfavorit spielt am Sonntag (18 Uhr) im Halbfinale entweder gegen Madagaskar oder Tunesien.