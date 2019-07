Cannabis in Salzburger Wohnung gefunden

Zu einem kuriosen Einsatz wurde die Polizei am Dienstagabend in Parsch gerufen: Ein Anrufer gab bekannt, dass er in einer gegenüberliegenden Wohnung Personen mit Taschenlampen gesehen hat und einen Einbruch vermutete. Als die Beamten nach mehreren Versuchen schließlich in die Wohnung gelangten, fanden sie dort drei Personen vor. Während der Sachverhaltsklärung entdeckten die Polizisten in einer Porzellanschale und einem Glasgefäß Cannabiskraut. Der Wohnungsbesitzer wird nun angezeigt.