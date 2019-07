Firmenfahrzeug futsch: Dieb auf der Flucht!

Der 21-Jährige stellte seinen Pkw am Montag gegen 16.45 Uhr bei ihm zu Hause im Freien ab. Als er am Dienstag um 7 Uhr mit dem Auto wegfahren wollte, traute er seinen Augen kaum: Das Fahrzeug war spurlos verschwunden! Der Tiroler zeigte den Diebstahl in der Folge bei der Polizei an.