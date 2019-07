Unfallopfer (7) muss Schaden am Auto nicht zahlen

Am Morgen des 5. November 2018 war Leon gerade auf dem Weg in die Volksschule, als ihn an der Kreuzung Gaisbergstraße-Stöcklstraße ein Auto erfasste. Der Bub erlitt einen offenen Bruch des Waden- und Schienbeins und musste fünfmal operiert werden. „Er hat noch immer Schmerzen, vor allem am Abend“, berichtet seine Mutter. Umso unverständlicher waren für sie und Leons Papa die Gegenforderung des Unfalllenkers auf die Schmerzengeld-Klage in Leons Namen.