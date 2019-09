Diese Kapseln sollen für gute Laune sorgen

Daher gilt es, stets auf die richtige Nährstoffzufuhr zu achten. Wer zu wenig ist und Hunger hat, fällt in ein Stimmungstief. Fehlt es an Vitaminen und Mineralstoffen, werden weniger Endorphine freigesetzt, folglich fühlen wir uns matt und schlaff. Nährstoffreiche Kost kann unsere Laune wieder steigern. Es gibt sogar Lebensmittel, die als wahre „Glücklichmacher“ bekannt sind. Diese enthalten das sogenannte Tryptophan, ein Stoff, der die Ausschüttung von Glückshormonen ankurbelt. Er findet sich zum Beispiel in dunkler Schokolade, Bananen und Nüssen.