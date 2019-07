Mountainbiker radelte und kraxelte um sein Leben

„Schwere See“

Auf den Kärntner Seen gerieten wegen des Sturms immer wieder Boote in Seenot, wie etwa am Millstätter See. Am Ossiacher See herrschten sturmflutartige Zustände mit „schwerer See“, wie es in einem Posting der Drau & Ossiachersee Schifffahrt hieß (siehe auch Video oben). Das Ufer des Faaker Sees wurde überschwemmt.