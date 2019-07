Das Mittelmeer erstickt massiv im Plastikmüll

Westeuropäischer Abfall als lukratives Geschäft

Der WWF hat in seiner Analyse auch die größten Umweltsünder ausfindig gemacht: Ägypten, die Türkei und Italien sind verantwortlich für zwei Drittel der Kunststoff-Abfälle, die in der Umwelt landen. Diesen Ländern nun den schwarzen Peter zuzuschieben, wäre aber zu einfach. Denn es ist indirekt auch Müll aus unseren Gefilden, der das Meer bedroht. Hein: „Ein Großteil der Recyclingkapazität etwa in der Türkei wird für importierten Plastikmüll eingesetzt.“ Die Folge: Diese Abfälle werden - weil ein gutes Geschäft - behandelt, während jene, die im Land anfallen, nicht wiederverwertet werden und in der Umwelt landen.