Wenn der Sommer zur Herausforderung wird

Schilderungen von Müttern aus der Praxis

So schildert eine Polizistin aus dem Unterland: „Ich arbeite oft in 12 Stunden-Schichten, das ist während der Schulzeit kein Problem, weil die Kinder im Unterricht sind und danach ein paar Stunden von einer Tagesmutter betreut werden. Im Sommer aber ist es so gut wie unmöglich, eine Betreuung für 12 Stunden zu finden.“ Dabei arbeite sie in Teilzeit und habe an Wochenenden Unterstützung durch den Vater der Kinder.