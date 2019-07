Glücklich auf zwei Beinen

Doch seine Familie und das Sanitätshaus Böhm in Waidhofen/Ybbs (NÖ), das auch Orthopädie-Technik anbietet, wollten den Buben unbedingt aus dem Rollstuhl bringen. Also schlug die Firma elektronisch gesteuerte Prothesen und Kniegelenke vor. Mit Erfolg. Timo stieg vom Rollstuhl in die Prothesen, und begann auf Anhieb zu gehen. „Wir sind österreichweit die erste Firma, die einen damals 11-Jährigen mit diesem elektronischen System versorgt hat“, erklärt Orthopädietechniker Felix Böhm.