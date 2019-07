Neonfarbene „Prom Night“ mit Marina Hoermanseder

Bunt und unkonventionell wirkte die „Prom Night“, zu der die aus Wien stammende Wahl-Berlinerin im Rahmen der Fashion Week ins SEZ Landsberger Allee geladen hatte. Das ehemalige Sportzentrum hatte sich in eine rosa und babyblaue „University of MH“ verwandet, wie ein großes Banner gleich beim Eingang verkündete. Auf dem Laufsteg in der dekorierten Turnhalle waren dann schillernde Rüschenkleider und strenge Korsetts, Hawaiihemden mit Pythonmuster und Perlenverzierungen auf handgefertigten Statement-Stücken aus Leder zu sehen.