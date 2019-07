Umstrittener Elfer und Latte: Mexiko im Finale

Die mexikanische Fußball-Nationalmannschaft (genannt „Tri“, nach den drei Farben des Landes) hat beim Gold-Cup-Turnier das Finale erreicht. Der Titelfavorit gewann am Dienstag (Ortszeit) das Halbfinale des Kontinentalwettbewerbs gegen Haiti 1:0 (0:0, 0:0) nach Verlängerung. Mexikos Raúl Jiménez sorgte per Foulelfmeter in der 93. Minute für die Entscheidung.