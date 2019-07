Copa-Schande! Morddrohungen gegen Unglücksraben

Niemals vergessen

Tesillos Geschichte erinnert an Andres Escobar, den kolumbianischen Spieler, der nach seinem Eigentor, nach der 1:2-Niederlage gegen die USA bei der WM 1994, in Kolumbien ermordet wurde. Kolumbien wird ihn nie vergessen, stand damals auf einem Transparent. Sein Tod ist eine ewige Warnung, dass Morddrohungen im Fußball ernstzunehmen sind. Vor allem in Kolumbien.