13 Rinder auf Alm durch einen Blitzschlag getötet

Tiertragödie auf einer Alm in der Obersteiermark: Bei einem heftigen Gewitter am Montagabend wurden durch einen Blitzeinschlag 13 Rinder getötet. „Der Blitz schlug ausgerechnet in die Fichte ein, unter der die Tiere Schutz gesucht haben. Einige Kälber haben überlebt, die Mütter aber nicht“, trauert Franz Pachel, Obmann der Agrargemeinschaft Schießlingalm.