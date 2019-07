Bradl ersetzt Lorenzo in der MotoGP am Sachsenring

Motorrad-Pilot Stefan Bradl kommt beim Deutschland-Grand-Prix am Wochenende auf dem Sachsenring erneut zum Einsatz. Das Honda-Team bestätigte am Dienstag, dass der Deutsche beim MotoGP-Heimrennen die zweite Werksmaschine fahren wird. Bradl ersetzt den Spanier Jorge Lorenzo, der sich am vergangenen Rennwochenende im niederländischen Assen schwer verletzt hatte und für einige Wochen ausfallen wird.