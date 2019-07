Keine „Miss“ mehr! Wimbledon bricht mit Tradition

Wimbledon ist nicht nur als Rasen-„Mekka“ einzigartig im Tennis-Sport. Es gibt wohl im gesamten Sport kaum einen Schauplatz, bei dem Traditionen so hochgehalten werden wie bei den All England Championships in London. Keine Werbebanden, weiße Tenniskleidung ohne Sponsoren und diverse andere Etiketten, die unbedingt zu beachten sind. Und doch gibt es 2019 zwei einschneidende Neuerungen in Wimbledon.