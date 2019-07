Testphase: Drohnen-Alarm am steirischen Himmel

Tausende Flüge fielen im letzten Jahr am Flughafen Gatwick in Großbritannien aus, weil Drohnen über dem Airport den Flugverkehr gefährdeten. Auch auf deutschen Flughäfen kommt es immer wieder zu Zwischenfällen mit Drohnen, Abwehrsysteme orten neuerdings Drohnen rechtzeitig. In Österreich gab es am größten Flughafen in Schwechat noch keine „Problem-Drohnen“.